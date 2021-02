Le vaccin russe Spoutnik V débarque au Mexique

Un premier lot du vaccin russe Spoutnik V contre le nouveau coronavirus est arrivé ce lundi 22 février au Mexique, a fait savoir le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

La cargaison comporte 200.000 doses avec lesquelles les autorités mexicaines comptent continuer à immuniser les personnes âgées de plus de 60 ans. Auparavant, le Mexique avait reçu des livraisons des vaccins de Pfizer/BioNTech, d’AstraZeneca et de deux laboratoires chinois, CanSino et Sinovac.

«Le RFPI soutient les efforts du gouvernement mexicain en vue de protéger la population avec le sûr et efficace vaccin russe Spoutnik V. La coopération entre la Russie et le Mexique sur le vaccin est un bel exemple de conjugaison des efforts destinés à combattre la pandémie et à sauver des vies», a commenté le PDG du Fonds Kirill Dmitriev.

Vaccin homologué par une trentaine de pays

Début février, le Mexique était devenu le premier pays nord-américain à avoir homologué le vaccin Spoutnik V via la procédure d’autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization, EUA).

Pour le moment, une trentaine de pays du monde, dont la Russie, le Venezuela, l’Argentine, la Serbie, la Hongrie, l’Algérie, l’Iran ou encore le Pakistan ont approuvé l’utilisation du vaccin Spoutnik V face à l’épidémie de Covid-19.