Une nouvelle Kalachnikov retient l’attention du prince héritier d’Abou Dhabi

Adaptés pour le marché mondial, le nouveau fusil d’assaut AK-19 et le pistolet Lebedev de Kalachnikov ont été appréciés par le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed, lors de sa visite à l’IDEX 2021, indique le service de presse du fabricant d'armes russe.

«Pendant sa visite au salon international IDEX 2021 [qui se tient à Abou Dhabi du 21 au 25 février, ndlr], le prince héritier a examiné l’exposition du consortium Kalachnikov. Les nouveautés russes, le fusil d’assaut AK-19 adapté à la cartouche 5,56 millimètres Otan et le pistolet Lebedev ont attiré son attention», remarque le communiqué.

Les deux armes russes sont exposées à l’internationale pour la première fois.

Le ministre «a salué l’ergonomie» du pistolet Lebedev et «a examiné avec intérêt» les fusils de précision, a détaillé le fabricant.

À la mi-février, le PDG de Kalachnikov avait fait savoir que les premiers acheteurs étrangers avaient déjà passé commande pour ce nouveau fusil d’assaut, sans pour autant préciser quels pays sont ainsi concernés.

Ses caractéristiques

L’AK-19, chambré avec des cartouches aux standards de l’Otan, a été présenté en août 2020. Ses caractéristiques et performances sont identiques à celles de l’AK-12: les deux sont conçues notamment pour des distances allant jusqu’à 250-300 mètres.

Pour le marché mondial, Kalachnikov a équipé son fusil d’assaut d’une nouvelle crosse pliante plus légère et réglable en longueur. Sa poignée a également été modifiée permettant de réduire le recul lors du tir et de faciliter le maniement de l’arme.