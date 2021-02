Un volcan indonésien projette dans les airs une colonne de cendres sur 1.500 mètres - photos

Le volcan indonésien Sinabung, situé sur l'île de Sumatra, a connu ce jeudi 25 février une éruption, projetant une colonne de cendres haute d'environ 1.500 mètres, rapporte le portail Detik.

Telah terjadi erupsi G. Sinabung, Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 10:08 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.500 m di atas puncak (± 3.960 m di atas permukaan laut).



​Selon le chef du poste de surveillance du mont Sinabung cité par le portail, l’éruption a eu lieu à 10h08 (04h08, heure de Paris).

Il a indiqué que la colonne de cendres était grise avec une intensité de modérée à épaisse inclinée vers l'est et le sud-est. Cette éruption a été enregistrée sur un sismographe avec une amplitude maximale de 66 millimètres et une durée d'environ trois minutes 11 secondes, indique le portail.

Le chef du poste de surveillance a ajouté que le mont Sinabung est actuellement au niveau III d’alerte. Selon Xinhua, aucun blessé ni décès n'a été signalé. Les autorités conseillent aux habitants de rester en dehors d'une zone d'exclusion située à environ trois à cinq kilomètres du cratère.