Des employés de la Radio-Télévision nationale congolaise et des étudiants de l’Université libre de Kinshasa ont bénéficié de master class lors desquelles ont notamment été abordé l’importance des concours internationaux et les étapes pour porter sa candidature.

Le concours international de photojournalisme Andreï Stenine a achevé une série de cours destinés aux photographes congolais et organisés avec le soutien de l’ambassade de Russie dans le pays. Dans le cadre du projet SputnikPro, des masters classont été organisées pour des employés de la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC) et des étudiants de l’Université libre de Kinshasa.

Le premier cours, qui s’est déroulé sous forme de webinaire, a permis à la curatrice du concours Oksana Oleïnik et à la productrice Ekaterina Volkova de partager avec l’auditoire les secrets d’une participation réussie aux concours photo. Les différentes étapes, allant de la recherche d’inspiration au dépôt de la candidature, en passant par le choix d’œuvres, ont été abordées.

Le 26 février a eu lieu un cours portant sur l’importance de la participation de jeunes journalistes photographes aux concours internationaux. Les étudiants de l’Université libre, qui avait accueilli en décembre 2020 l’exposition des œuvres des lauréats de différentes éditions du concours, étaient concernés.

© Sputnik Le concours Andreï Stenine tient une série de cours pour les photographes congolais

Oksana Oleïnik note que les master class en question ont été une excellente occasion de discuter de la profession, des secrets et astuces nécessaires pour participer aux concours et prétendre à des prix. «Nous sommes très contents de l’activité et du grand nombre de questions de la part des auditeurs et espérons que cela intéressera nos collègues et élargira la géographie du concours».

Les participantsaux cours ont également pu partager leur avis.

Mwilambwe Ngoie Muhammad, photographe professionnel à RTNC:

«J’ai beaucoup aimé cet eхposé des motifs en qualité de formation des photographes professionnels qui a fait naître en moi une nouvelle idée sur comment je pouvais m’exprimer en qualité de photojournaliste. Mais j’ai aussi été touché [qu’il ait été] dit que les Congolais ont toujours été parmi les participants et non les gagnants. J'espère que cettef ois la situation va changer».

Mputu MATONDO DEO, photographe professionnel RTNC:

«Je suis vraiment émerveillé par cette formation. Le concours qu’on a mis en ligne pour nous, les photographes congolais, c’est vraiment le concours qui nous permettra de nous faire connaître aussi au niveau international».

La RTNC est l’une des plus importantes entreprises de télé et radiocommunication au Congo. Son réseau couvre 70% du territoire du pays. La diffusion de la radio concerne 9 des 26 provinces dupays. L’Université libre de Kinshasa est la première université privée à avoir été fondée dans la République démocratique du Congo,en 1988.

Le concours Stenine

Organisé par l’agence d’information internationale Rossiya Segodnya sous l’égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l’Unesco, le concours international de photojournalisme Andreï Stenine se fixe pour but de soutenir les jeunes photographes et d’attirer l’attention publique aux objectifs du photojournalisme contemporain. Il s’agit d’une plateforme pour les jeunes photographes talentueux et ouverts à tout ce qui est nouveau et qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui se déroulent juste à côté.

Les médias partenaires nationauxdu concours sont le site d'information Vesti.ru, la chaîne nationale panrusse Rossiya-Kultura, la chaîne Moskva 24 et le cinéma en ligne tvzavr.

Ceux internationaux sont l'agence de presse et la radio Sputnik, la chaîne et le site RT, l'agence de presse Askanews, le groupe Independent Media, les agences de presse Telam, Prensa Latina et ANA, le Shanghai United Media Group (SUMG), le site du journal China Daily et le site DBW.

En tant que partenaires du secteur, le concours est soutenu par l’Union des journalistes de Russie, le site d'information Young Journalists, les sites Russian Photo et Photo-study.ru, l’école de photo de l’Académie de photographie, le magazine Fotoargenta, le Club de la photographie de New Delhi, le magazine LF Magazine, le site d'information All About Photo, le magazine photo EYE, le magazine Artdoc, le site IPhotoChannel. La plateforme internationale partenaire est le festival PhotOn.