La Pologne propose aux producteurs de vaccins de partager avec elle leurs licences

Le contrat signé par la Commission européenne avec les producteurs de vaccins s'étant avéré inefficace, le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki, a appelé ces producteurs à fournir à la Pologne une licence pour lancer la fabrication au niveau national, a indiqué ce lundi le ministre de la Défense nationale, Mariusz Błaszczak, à l’antenne de Polskie Radio.

Une telle proposition a été faite lors du récent sommet de l'UE sur le Covid-19 tenu en visioconférence les 25 et 26 février, selon lui.

«Nous sommes prêts pour cela, nous avons le potentiel approprié», a-t-il souligné.

Varsovie dit oui au vaccin chinois

À l’heure actuelle, la Pologne reçoit des vaccins de trois producteurs, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, uniquement dans le cadre des accords conclus avec l’UE. Bruxelles a été beaucoup critiqué pour sa gestion de la politique vaccinale et des retards dans la production de vaccins ralentissant les campagnes de vaccination dans les États membres.

Mariusz Błaszczak a également confirmé que les autorités polonaises envisageaient la possibilité d'acheter des vaccins chinois. Une réunion de l'équipe gouvernementale de gestion de la crise se tiendra demain. «Nous en parlerons, nous recherchons la possibilité de vacciner le plus rapidement possible la plus grande partie de la population polonaise», a-t-il déclaré.

Mais à la question de savoir si le gouvernement envisageait également d'acheter des vaccins russes, M.Błaszczak n’a pas donné de réponse claire. «Nous cherchons la meilleure solution», s’est-il limité à dire.