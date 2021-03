Voici le pays qui compte le plus de milliardaires, selon un classement

Le nombre de milliardaires dans le monde a atteint 3.228, annonce un classement publié mardi. La Chine en compte le plus, avec désormais 1.058 super-riches.

Le classement annuel du cabinet Hurun a dévoilé le nombre de milliardaires à travers le monde. En dépit de la pandémie de coronavirus qui a frappé les économies de plusieurs pays, il y a désormais 3.228 super-riches, 414 de plus par rapport à l’année dernière.

Quant à la richesse totale, elle a augmenté de 3,5 milliers de milliards de dollars et a atteint 14,7 milliards de milliards (au 15 janvier 2021).

La Chine en tête

La Chine se retrouve en tête de la liste des pays qui comptent le plus de milliardaires. Le géant asiatique en a 253 de plus que l’année passée et domine le classement mondial avec désormais 1.058 super-riches. Les États-Unis sont à la seconde place en nombre, avec 696 milliardaires.

Pourtant, les trois plus grosses fortunes mondiales demeurent américaines et française: Elon Musk (Tesla, SpaceX) avec 197 milliards de dollars, Jeff Bezos (Amazon) avec 189 milliards de dollars et Bernard Arnault (LVMH) avec 114 milliards.

L'Inde est le troisième pays au monde qui compte le plus grand nombre de milliardaires, à savoir 177.

Le classement s’est penché sur 2.402 entreprises de 68 pays dans le monde.