Le pape François voit la menace d’un nouveau Déluge

L’humanité fera face à un nouveau Déluge si les dirigeants mondiaux n’adoptent pas les mesures nécessaires pour combattre le réchauffement climatique, estime le pape François.

«Le déluge est le résultat de l’ire de Dieu, dit le Bible. C’est une représentation de l’ire de Dieu, qui a vu trop de mal et a décidé ainsi d’effacer l’humanité […]. Un nouveau déluge est possible à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, et il se produira si nous continuons à marcher dans la même direction», a déclaré le souverain pontife dans son nouveau livre Dei vizi e delle virtù (De vices et vertus), dont des extraits sont publiés dans le Corriere della Sera.

Il rappelle ainsi l’histoire de Noé qui a pu survivre au déluge grâce à ses bonnes œuvres et à sa prudence. Dans ce contexte, le Pape appelle les peuples entiers et leurs gouvernants à faire preuve eux aussi de prudence et de compassion «à l’égard des situations, des personnes, du monde entier et de ses problèmes».

En novembre 2020, dans une adresse diffusée via la chaîne YouTube du Vatican, le pape François avait appelé les fidèles catholiques à prier pour le progrès en conscience des robots et de l’intelligence artificielle.