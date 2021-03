Poutine appelle à prendre en compte le «gel du Texas» dans le développement de l'industrie énergétique

Vladimir Poutine a appelé ce 2 mars à prendre en compte la situation critique au Texas, aux États-Unis, due à des conditions de froid extrême, lors de l'élaboration de scénarios pour le développement l'industrie énergétique mondiale.

«Le Texas a gelé, et les éoliennes ont dû être réchauffées d'une manière qui est loin d'être écologique», a déclaré le Président russe lors d'une réunion sur le développement de l'industrie charbonnière, ajoutant qu’il fallait donc étudier ce cas pour de nécessaires «ajustements».

M.Poutine a ainsi exhorté à «scrupuleusement examiner» tous les scénarios possibles pour assurer le «développement durable des régions productrices de charbon, même si la demande mondiale en charbon diminue et que la conjoncture mondiale se détériore».

Le Texas face au froid

Du 14 au 18 février dernier, une vague de froid d’une intensité jamais vue depuis plus de cent ans s’est abattue sur le Texas et plusieurs autres États du sud et du centre du pays.

Au Texas, des millions de personnes ont été privées d’électricité et de chauffage, ce qui s’est traduit par une catastrophe énergétique et humanitaire coûtant la vie à des dizaines de personnes.

Le 20 février, Joe Biden y a déclaré l'état de catastrophe majeure.