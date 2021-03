Gorbatchev reçoit un message de Biden

Dans un message envoyé à l’ex-Président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Joe Biden a notamment évoqué la collaboration russo-américaine dans le cadre du traité New START, «la cause que vous avez engagée».

L'ancien Président soviétique Mikhaïl Gorbatchev s’est félicité de la récente prorogation du traité New START, espérant que le dialogue sur le désarmement nucléaire entre Moscou et Washington se poursuivrait.

«J'ai reçu un courrier de la part du Président Biden. Il écrit: "J'espère que la prolongation du traité New START de cinq ans prouve que les États-Unis et la Russie peuvent continuer à collaborer dans leurs efforts en vue de promouvoir la cause que vous avez engagée", c'est-à-dire le désarmement nucléaire. Je l'espère aussi et je suis certain que la Russie prendra ses responsabilités», indique Mikhaïl Gorbatchev dans un message aux participants à la conférence internationale consacrée à l'anniversaire de l’homme politique.

Adressant un message à Mikhaïl Gorbatchev à l’occasion de son anniversaire, Joe Biden a exprimé l'espoir que la prolongation du traité New START de cinq ans prouvait la capacité de coopération entre la Russie et les États-Unis «dans le cadre d'efforts communs» en faveur de la cause engagée par l’ex-Président soviétique, avait précédemment annoncé le porte-parole de la Fondation Gorbatchev.

New START

Le traité a été signé en 2010 par les Présidents Barack Obama et Dmitri Medvedev pour limiter les arsenaux des deux puissances nucléaires à 1.550 ogives maximum de chaque côté, ainsi que le nombre de lanceurs et de bombardiers lourds à 800.

L'accord sur la prolongation du traité, qui expirait le 5 février 2021, est entré en vigueur le 3 février. Les négociations sur le sujet avec l'administration Trump n'avaient pas abouti mais Joe Biden s'est prononcé en faveur d’une prorogation inconditionnelle du document.