Crash d’un hélicoptère militaire en Turquie: le bilan s’aggrave avec au moins 11 morts

Au moins 11 militaires turcs ont été tués et deux autres blessés dans le crash d’un hélicoptère de type Cougar qui a eu lieu ce jeudi 4 mars dans le sud-est de la Turquie. Le bilan précèdent faisait état de neuf morts et quatre blessés.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4’ünün yaralandığı belirlenmiştir.https://t.co/JWXwGALB5a pic.twitter.com/MfCOZEYE9g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

Le ministère turc de la Défense a écrit sur Twitter que l’aéronef avait décollé à 13h55, heure locale, depuis Bingöl et à destination de Tatvan. Au bout d'une demi-heure, le contact avec l’hélicoptère a été perdu.

Suite au crash, plusieurs ambulances et des équipes de sauvetage ont été dépêchées sur place. L’hélicoptère appartenait aux forces terrestres du pays.

Une vidéo montrant l’opération de sauvetage en cours a été mise en ligne.

Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü alana çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi https://t.co/fSZKzEJ3R7 pic.twitter.com/Nx1CYOLqwp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 4, 2021

​Le ministère a qualifié le crash d'accident, sans pour autant en préciser les causes exactes. De son côté, la chaîne de télévision Habertürk avance que l'hélicoptère se serait écrasé dans des conditions météorologiques défavorables, notamment à cause de la neige et du brouillard.

Des médias turcs écrivent également que parmi les morts figure le lieutenant-général Osman Erbas, commandant du 8e corps des forces terrestres déployées dans la province d’Elazig.