Des réactions cutanées retardées signalées après l’injection du vaccin Moderna

Des réactions cutanées ont été observées chez 12 patients ayant reçu le vaccin Moderna, indique une lettre des médecins publiée mercredi 3 mars dans la revue New England Journal of Medicine.

Les chercheurs ont étudié la réaction à la vaccination chez 30.000 personnes. Des érythèmes, indurations et une sensibilité ont été repérés chez 12 d'entre elles quelques jours après l’injection de la première dose du produit.

Ces changements se sont manifestés «près du site d'injection après la disparition complète des symptômes locaux et systémiques initiaux associés à la vaccination», indique la lettre. En moyenne, une inflammation et une éruption cutanée sont apparues huit jours plus tard.

Certains patients ont dû prendre des antihistaminiques, d’autres des glucocorticoïdes et une autre personne une antibiothérapie. En moyenne, ces symptômes ont disparu au bout de six jours.

Les conséquences de la deuxième dose

Malgré ces réactions cutanées, les participants à l’étude ont accepté de recevoir une seconde dose du vaccin de Moderna après laquelle trois personnes ont présenté les mêmes symptômes et trois autres ont eu une réaction plus légère. Les six autres n'ont présenté aucun symptôme.

Selon le New York Times, la plupart de ces 12 patients ont été vaccinés au Massachusetts General Hospital de Boston qui utilise des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Cependant, l'effet secondaire retardé n'a été observé que chez ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Moderna.

Les médecins ont indiqué dans la lettre qu'ils voulaient partager des informations sur les cas pour aider à prévenir l'utilisation inutile d'antibiotiques, apaiser les inquiétudes des patients et les rassurer sur le fait qu'ils peuvent obtenir leur seconde dose du vaccin en toute sécurité.