«L’année 2021 sera une autre année Covid»: un responsable de l’OMS donne ses pronostics

Dans une interview accordée à Die Welt, le directeur régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé Hans Kluge a donné ses estimations quant à la fin de la pandémie.

«Je suppose que 2021 sera une autre année Covid. Mais elle sera plus prévisible et gérable», a estimé le responsable. «L’année 2020 a été une terra incognita, une obscurité scientifique et politique. Un an plus tard, nous en savons beaucoup plus. C’est pourquoi je suppose que la pandémie sera terminée d’ici début 2022.»

D’après lui, cela ne signifie pas que le virus va disparaître. Cependant, il espère qu’il n’y aura plus «d’interventions perturbatrices».

Solidarité européenne nécessaire

Tout en rappelant qu’en ce moment se mettait en place le «plus grand programme de vaccination de l’histoire du monde», M.Kluge a souligné à quel point il était important d’agir ensemble et de recourir à «une solidarité à travers l’Europe».

Pour le directeur régional de l’OMS, il n’est pas concevable que les régions les plus riches du monde soient vaccinées et d’autres non.

À ces fins, il est nécessaire d’accélérer le programme de vaccination, ainsi que d’adapter le vaccin aux mutations du virus, celles-ci pouvant provoquer de graves maladies, a-t-il jugé.

«Si cela coïncide avec une campagne de vaccination lente, alors nous perdrons l'élan. Alors le virus pourra reprendre le dessus», a-t-il ajouté.

Le respect des mesures sanitaires à cet égard joue également un rôle important, selon le responsable.