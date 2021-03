Une station sur la Lune? Ce nouveau projet russo-chinois

Ce 9 mars, la Russie et la Chine se sont entendues sur la création d'une station «à la surface ou en orbite» de la Lune. Le projet sera ouvert à tous les pays intéressés et partenaires internationaux.

Moscou et Pékin ont signé en visioconférence un mémorandum d'entente sur la construction conjointe d'une Station scientifique lunaire internationale (ISLF), annonce ce mardi 9 mars l'agence spatiale russe Roscosmos dans un communiqué.

«Roscosmos et l’ANEC [l'Administration spatiale nationale chinoise, ndlr] vont promouvoir la coopération sur la création de l'ISLF, ouverte à tous les pays intéressés et partenaires internationaux, visant à renforcer la collaboration en matière de recherche et à promouvoir l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques dans l'intérêt de toute l'humanité», indique la note.

Roscosmos fait savoir que les deux parties établiront une «feuille de route» et mèneront une «collaboration étroite» afin de réaliser ce projet. Elles procéderont notamment à l'étude de la surface lunaire, ainsi qu’à la mise en œuvre de projets communs sur l'orbite du satellite naturel de la Terre.

Coopération sino-russe dans l’espace

En novembre 2017, La Russie et la Chine ont signé un programme de coopération spatiale pour 2018-2022 comprenant six sections, dont l’exploration de la Lune et de l'espace lointain, la collaboration dans les technologies spatiales, la création et l’utilisation de satellites, la télédétection terrestre. Pour y parvenir, des groupes de travail ont été créés.

En juillet 2020, les deux pays ont discuté de la coopération sur la création d’une base scientifique lunaire. En décembre, le directeur général de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a annoncé que la Chine avait proposé durant l’été d’inviter l’Europe à se joindre au projet d’exploration de la Lune.