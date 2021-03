Poutine s’est entretenu avec Fillon à Moscou début mars, selon un journal russe

L’ex-chef du gouvernement français, qui s’était rendu dans la capitale russe plus tôt en mars, a été reçu par le Président Poutine, affirme le journal Kommersant.

Le chef du Kremlin Vladimir Poutine s’est entretenu avec l’ancien Premier ministre français François Fillon en visite à Moscou début mars, a appris le quotidien russe Kommersant.

Le 4 mars dernier, le Président russe a annoncé avoir reçu «un ami et un collègue» de l’étranger arrivé en Russie pour un déplacement d’affaires, sans toutefois dévoiler son nom. Par la suite, le porte-parole du Kremlin a fait savoir qu’il s’agissait d’une «rencontre personnelle».

Le quotidien rappelle que MM. Poutine et Fillon ont coopéré à l’époque où ce dernier occupait le poste de Premier ministre en France, et entretiennent depuis lors des relations amicales.

Réunion avec des membres de la CCIFR

Le 3 mars, la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe (CCIFR) a annoncé que M.Fillon s’était rendu à Moscou où il s’était entretenu avec des représentants de compagnies membres de la Chambre.

Premier ministre de 2007 à 2012 sous Nicolas Sarkozy et un des favoris de l’élection présidentielle française de 2017, François Fillon a été condamné en juin 2020 à cinq ans de prison, dont deux ferme, pour des emplois fictifs concernant notamment sa femme Penelope.

Reconnu coupable de détournement de fonds publics et complicité et recel d’abus de biens sociaux, il a également écopé de 375.000 euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité. Le couple Fillon a fait appel de la décision.