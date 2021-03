L'OMS recommande de continuer d'utiliser le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca

Le vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus présente plus d'avantages que de risques et on peut toujours l'utiliser malgré les rapports sur des effets indésirables, a déclaré ce mercredi 17 mars l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«À l'heure actuelle, l'OMS considère que les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur ses risques et recommande que les vaccinations se poursuivent», a indiqué l'organisation dans un communiqué.

