Vladimir Poutine invité à Paris pour le bicentenaire de la Société de géographie

Une première. Vladimir Poutine a été invité à participer à la célébration du bicentenaire de la Société de géographie à Paris, le 15 décembre prochain dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne, a fait savoir à Sputnik ce vendredi une porte-parole de l’institution.

En effet, aucun chef d’État russe n’avait par le passé assisté à des festivités de la Société, selon la responsable. M.Poutine est d’ailleurs le président du conseil de tutelle de la Société russe de géographie. En tant que tel, il sera le bienvenu à Paris, de même que le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, qui en est le président.

Emmanuel Macron a déjà été notifié de cette invitation, qui a bien été reçue par la partie russe, a confirmé la porte-parole.

Une longue histoire

Fondée en 1821, la Société de géographie est la plus ancienne des Sociétés de géographie dans le monde et l’une des plus anciennes sociétés savantes françaises. La Société russe a été la quatrième à être fondée, en 1845, après celles de Berlin et de Londres, et a célébré ses 175 ans le 18 août dernier. Elle est la doyenne des associations scientifiques russes toujours en activité.

Selon la responsable de la Société française, les deux institutions entretiennent des relations régulières, en procédant notamment à un échange de revues.