La Russie conclut un nouvel accord avec l'Inde pour élargir l’accès à son vaccin Spoutnik V

Alors que le concepteur du Spoutnik V avait déjà annoncé cette semaine un accord avec des entreprises de plusieurs pays, dont une française, c'est cette fois-ci en Inde qu'un nouveau contrat de production a été signé.

L’entente prévoit la fabrication en Inde d’au moins 200 millions de doses.

«Le RFPI et Stelis Biopharma Pvt. Ltd. (une division du groupe pharmaceutique Strides, l'une des principales sociétés pharmaceutiques mondiales, dont le siège est en Inde) annoncent un partenariat pour produire et fournir au moins 200 millions de doses du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, ce qui permettra de vacciner 100 millions de personnes», indique le Fonds.

Les livraisons sont attendues au troisième trimestre 2021.

Selon le directeur général du RFIP, Kirill Dmitriev, cet accord permettra de fournir des «volumes importants», élargissant «l’accès au vaccin à l'échelle mondiale».

L’Inde «partenaire clé»

C’est déjà le deuxième accord conclu par le RFPI avec l’Inde. Un précédent avait été finalisé en novembre dernier entre ce dernier et le groupe indien Hetero pour produire plus de 100 millions de doses par an du vaccin Spoutnik V.

M.Dmitriev a en outre déclaré lors d’un briefing en février dernier que New Dehli était «un partenaire clé» pour Moscou, «car il produira en fait autant de vaccins que la Russie».

«Ce sera l'un des principaux centres de production du vaccin Spoutnik V au monde», a-t-il assuré.

Le vaccin russe est aussi d’ores et déjà produit en Biélorussie, en Corée du Sud, au Brésil et au Kazakhstan.