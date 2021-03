L'ambassade de Chine à Paris traite un chercheur français de «petite frappe»

Après m’avoir bloqué il y a un an, que de preuves d’amour, @AmbassadeChine



Je comprends que vous n’appréciez pas la contradiction et la mise en lumière de vos stratégies de désinformation et d’influence



Mais ne perdez pas vos nerfs, svp



PS: j’attends mieux des prochains tweets pic.twitter.com/h3u8BAB6Fd