L’économie syrienne prise en étau entre les sanctions américaines et les seigneurs de guerre

Dix années de révolte et de guerre ont plongé l’économie syrienne dans les abysses. Et une amélioration est peu probable puisque le pays subit de plein fouet la crise libanaise et les sanctions occidentales, comme l’explique l’économiste syrien Samir Aïta. De plus, la division du territoire donne aux seigneurs de guerre encore plus de pouvoir.