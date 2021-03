L'Europe n'a pas besoin du vaccin russe Spoutnik V, selon le commissaire européen Thierry Breton

Alors que la Hongrie a déjà autorisé le vaccin russe sans l'aval de l'EMA et que plusieurs politiciens en Europe se sont prononcés sur la nécessité d’approuver d’autres sérums que ceux déjà disponibles, Thierry Breton avance sur TF1 que le Vieux continent est celui où il existe le plus grand nombre de vaccins et qu’il n’a pas besoin du Spoutnik V.