Microsoft veut acquérir Discord pour percer sur le marché des réseaux sociaux

Après avoir approché TikTok, sans succès, et Pinterest, Microsoft se tourne désormais vers la plateforme de communication en ligne Discord qu’elle souhaite acquérir pour plus de 10 milliards de dollars, relate Bloomberg.

Microsoft cherche à percer sur le marché des réseaux sociaux et envisage de racheter Discord, plateforme de communication en ligne, pour plus de 10 milliards de dollars, indique ce mardi 23 mars Bloomberg.

Selon le média, les entreprises négocient toujours. Aucune décision n'a encore été prise. En outre, une source note auprès de l’agence que Discord pourrait préférer une introduction en bourse (IPO, Initial Public Offer).

Les propriétaires de la messagerie avaient auparavant négocié avec Epic Games et Amazon. Comptabilisant plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, la plateforme était initialement destinée à la communauté des jeux vidéo, mais elle s'est diversifiée avec le temps.

D’autres tentatives

Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente d’acquérir un réseau social grand public. Selon le Financial Times, le géant américain a approché la plateforme Pinterest ces derniers mois et serait prêt à débourser 51 milliards de dollars pour son acquisition. Les discussions entre Microsoft et Pinterest semblent pour l’heure ne pas avoir abouti.

À l’été 2020, la multinationale informatique a tenté de concurrencer Walmart dans le rachat des activités américaines de TikTok, lorsque Donald Trump voulait forcer le réseau social chinois à les vendre. Un dossier mis en suspens par l’administration Biden.

Microsoft a néanmoins acquis plusieurs entreprises ces dernières années. Outre le rachat du réseau professionnel LinkedIn pour 26 milliards de dollars en 2016, elle s’est emparée du réseau destiné aux développeurs de logiciels GitHub, et de Minecraft, jeu en ligne qui a dépassé l'année dernière 131 millions d'utilisateurs. Plus récemment, en 2020, Microsoft a acquis la société de jeux privée ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars.

Les raisons

Selon Business Insider, l'intérêt de Microsoft pour les réseaux sociaux est un signe de sa poussée continue vers le cloud. Bill Gates a tenté de convaincre davantage de services en ligne d'utiliser ses offres cloud Azure. L’Amazon Web Services (AWS) domine ce segment du marché, et de grands noms comme Pinterest pourraient attirer des clients Azure supplémentaires.

En outre, cela permettrait à Microsoft d’accéder à des données précieuses et à une multitude d'autres services, une bonne publicité pour ses partenaires et revendeurs qui tentent de convaincre les entreprises d'opter pour Azure et non AWS.