Kiev décrète des sanctions à l'encontre de trois eurodéputés français

Le Président ukrainien a adopté ce mardi 23 mars par décret une décision du Conseil de sécurité nationale et de défense ukrainien imposant des sanctions pour trois ans contre trois citoyens français, députés du Parlement européen, à savoir Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle et Philippe Olivier.

«Mettre en œuvre la décision du Conseil de sécurité et de défense nationale ukrainien du 23 mars 2021 sur l'application, l'annulation et la modification des mesures économiques spéciales personnelles et autres mesures restrictives (sanctions)», indique le décret.

Les trois députés font partie du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. Les sanctions incluent le blocage des avoirs et la limitation temporaire du droit à leur utilisation et à la gestion des biens leur appartenant, le blocage du retrait des capitaux d'Ukraine, ainsi que le refus et la suppression des visas et autres interdictions d'entrée, indique le site du gouvernement ukrainien.

Détails à suivre...