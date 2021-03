Le blocage du canal de Suez par un porte-conteneurs géant vu par un satellite russe – photo

Le satellite russe Canopus-V de Roscosmos a montré depuis l’espace le porte-conteneurs Ever Given échoué dans le canal de Suez depuis mercredi. C’est le directeur de l’agence qui a publié la photo sur Twitter.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.

Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI — РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021

Le Canopus-V est un petit satellite d'observation de la Terre de moins de 500 kilogrammes développé pour la surveillance et la prévention des désastres d'origine naturelle et humaine ainsi que pour le suivi des ressources agricoles et aquatiques.

Situation dans le canal

L’Égypte continue ce jeudi les travaux pour dégager le porte-conteneurs qui bloque depuis la veille la navigation dans le canal de Suez, route commerciale clé entre l'Europe et l'Asie.

Cet incident pourrait ralentir le trafic maritime mondial encore des jours voire des semaines. C’est en tout cas ce qu’en pense la société néerlandaise Smit Salvage, mandatée par l'exploitant du navire Evergreen Marine Corp. Ce dernier a en outre fait appel à la société japonaise Nippon Salvage pour mettre en place «un plan plus efficace» de sauvetage.

Une vue ironique des travaux de dégagement du navire qui bloque le canal de suez depuis hier... pic.twitter.com/5XmolN0Gq0 — lionel octaviano (@lionel2112) March 25, 2021

Ce porte-conteneurs de 400 mètres de long s'est retrouvé en travers du canal de Suez après en avoir heurté la berge dans la nuit de mardi à mercredi.

Non seulement cet échouage a provoqué des embouteillages massifs de navires, et donc d'importants retards dans les livraisons de marchandises et notamment de pétrole, mais il a aussi fait bondir les cours de l'or noir mercredi jusqu'à plus de 5%.

Environ 12% du volume du commerce mondial transite par ce canal long de 193 kilomètres.

Selon une carte évolutive du site Vesselfinder.com, la situation s’est améliorée: il n’y a plus des dizaines de navires en attente aux deux extrémités, mais plusieurs remorqueurs dépêchés par l'Autorité du canal de Suez (SCA).