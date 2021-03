Canal de Suez: deux remorqueurs en route pour libérer le porte-conteneurs échoué

Alors que le canal de Suez reste bloqué, deux remorqueurs supplémentaires se dirigent vers l’emplacement du porte-conteneurs Ever Given échoué en travers du passage afin d’aider à le décoincer, selon le portail de suivi en temps réel des navires Marine Traffic.

D’après la source, les bateaux Alp Guard et Carlo Magno sont déjà près de la ville de Suez.

Un accident dans le canal

Le 23 mars, le porte-conteneurs géant MV Ever Given appartenant à la société japonaise Shohei Kisen Kaisha et battant pavillon panaméen s’est échoué au 151e kilomètre du canal de Suez à cause de vents puissants et d’une tempête de poussière qui avaient réduit la visibilité et compliqué la navigation.

Cependant, les conditions météorologiques n’ont pas été la seule raison de l'échouement, a affirmé le 27 mars le chef de l'Autorité du canal de Suez (SCA), l'amiral Ossama Rabie, lors d’une conférence de presse à Suez.

«D'autres erreurs, humaine ou technique, ont aussi pu entrer en jeu», a-t-il déclaré.

Des centaines de navires en attente

Le navire, long de 400 mètres et d’un déplacement de 224.000 tonnes, a ainsi bloqué la navigation dans la partie sud à la voie unique du canal. L’incident a provoqué un embouteillage impliquant quelque 320 porte-conteneurs et pétroliers.

Selon le correspondant de Sputnik, ce bouchon est visible même à 65 kilomètres de l’entrée sud du canal.

Il a indiqué que pas moins de 15 cargos et barges faisant la queue étaient parfaitement visibles depuis la côte de la mer Rouge, entre les villes d’Ain Soukhna et de Zaafarana.

Aucune réussite pour l’heure

Cependant, pour l’instant, les tentatives de dégager le porte-conteneurs à l'aide de remorqueurs ont échoué. Le propriétaire du navire a demandé l'aide de la SMIT Salvage, unité de sauvetage de la société néerlandaise Royal Boskalis Westminster NV qui avait participé en 2000 à l'opération de sauvetage du sous-marin russe Koursk. Les États-Unis, la Chine, la Grèce et les Émirats arabes unis ont aussi offert leur assistance, selon l’administration du canal.

Le canal de Suez assure le passage d’environ 10% du commerce maritime international. Son blocage a déjà fait grimper les prix du pétrole.

La Russie prête à aider

Face à cette situation difficile, la Russie est prête à fournir toute l’assistance nécessaire à l’Égypte pour le canal de Suez bloqué par le porte-conteneurs, a déclaré à Sputnik l’ambassadeur de Russie au Caire, Guéorgui Borissenko.

«Nous espérons que ce problème sera surmonté dans un avenir très proche, que le fonctionnement du canal sera rétabli et, naturellement, nous sommes prêts à fournir à nos amis égyptiens toute l'assistance possible de notre part», a-t-il noté.