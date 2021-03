Le Président égyptien annonce que l'opération de déblocage du canal de Suez est réussie

Bloqué depuis six jours par le porte-conteneurs Ever Given, le canal de Suez a été libéré ce 29 mars, a annoncé le Président égyptien sur son compte Twitter.

لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021​

Le déblocage s'est achevé «malgré l’énorme complexité technique» qui a accompagné ce processus.

«Le monde entier est assuré de l’acheminement de ses biens par cette artère de navigation», conclut le chef de l’État.

Mesurant 400 mètres de longueur et possédant un déplacement de 224.000 tonnes, le porte-conteneurs a bloqué la navigation dans la partie sud de la voie unique du canal, impliquant un embouteillage d'au moins 369 navires, selon les chiffres communiqués par le président de l'Autorité du canal de Suez (ACS), Ossama Rabie.

Détails à suivre