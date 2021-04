Daech «pue l’opération mercenaires», selon Xavier Raufer - vidéo

L’autoproclamé calife Abou Bakr Al-Baghdadi revendiquait le 29 juin 2014 la domination de Daech* sur une grande partie de la Syrie et de l’Irak. Défait sur le terrain, le groupe terroriste ne représente plus en 2021 de péril stratégique. Le criminologue Xavier Raufer revient sur sa genèse et les manipulations qu’il aurait subies.