Nouvel accord pour la production de 100 millions de doses de Spoutnik V destinées à des clients étrangers

Le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI) a convenu avec l'un des principaux fabricants de vaccins et de médicaments en Inde, Panacea Biotec, de produire par an 100 millions de doses de vaccin Spoutnik V contre le coronavirus dans le pays, indique le site du Fonds.

«Les partenariats sur les vaccins sont cruciaux pour surmonter la pandémie. La lutte contre le coronavirus dans le monde se poursuit et nous constatons un intérêt croissant pour le vaccin Spoutnik V comme étant l'un des meilleurs médicaments disponibles aujourd'hui. L'accord avec Panacea Biotec est une étape importante pour la production du vaccin en Inde et l'approvisionnement de nos partenaires internationaux», a déclaré à ce propos Kirill Dmitriev, directeur général du RFPI.

Le directeur général de Panacea Biotec, Rajesh Jain, a pour sa part précisé que la compagnie «fabriquera le Spoutnik V dans des entreprises accréditées qui répondent aux normes internationales strictes de GMP et sont préqualifiées par l'OMS».

C’est déjà le cinquième accord conclu par le RFPI avec l’Inde. L'accord avec Hetero Biopharma prévoit la production de plus de 100 millions de doses de vaccin, Gland Pharma peut produire jusqu'à 252 millions de doses, les compagnies Stelis Biopharma et Virchow Biotech jusqu'à 200 millions de doses chacune.

Plusieurs accords pour augmenter la production

Homologué dans son pays d’origine il y a huit mois, le vaccin russe Spoutnik V est déjà autorisé dans une soixantaine de pays représentant une population totale de plus de 1,5 milliard de personnes, nécessitant ainsi l’augmentation de la production.

Dans une récente interview accordée au journal russe Izvestia, le directeur du Centre Gamaleïa Alexandre Guinzbourg a pourtant assuré que la Russie envisageait d’augmenter la production du vaccin.

Ainsi, outre les compagnies indiennes, la production par des entreprises étrangères est prévue sur le territoire italien et devrait atteindre 10 millions de doses par mois d’ici le mois de mai, a précisé M.Guinzbourg.

En plus de cela, l'organisation russe et la compagnie chinoise Shenzhen Yuanxing Gene-tech ont conclu un accord de production de plus de 60 millions de doses à partir du mois de mai. La compagnie brésilienne Uniao Quimica devra également produire 150 millions de doses par an, indique le RFPI.

Il est également prévu que la Biélorussie produise 500.000 doses par mois dès avril. Au Kazakhstan, la production de plus de deux millions de doses par mois est prévue, avec une augmentation potentielle jusqu'à cinq.