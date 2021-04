«Qui veut la paix prépare la guerre»: le Français Jacques Bainville aurait-il apprécié Sergueï Lavrov?

À un siècle d’écart, l’historien et journaliste français Jacques Bainville et le ministre russe des Affaires étrangères semblent être d’accord sur un point: l’homme d’État doit s’apprêter à faire la guerre pour préserver la paix. Les analyses de l’historien mort en 1936 sont-elles toujours pertinentes à l’heure de l’Union européenne et de l’Onu?