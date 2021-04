Une bourde de la maire de Rome qui confond le Colisée avec les arènes de Nîmes

Dans le but de promouvoir sa ville pour la prochaine compétition de golf, la Ryder Cup 2023, l'un des tournois les plus prestigieux de ce sport qui se tient tous les deux ans, la maire de Rome Virginia Raggi a partagé le 11 avril sur son compte Facebook une vidéo de promotion pourtant ordinaire. À une exception près: le «rôle» du Colisée y a été joué par... les arènes de Nîmes.

La bourde a été immédiatement identifiée et signalée par les utilisateurs de Facebook et n'est pas passée inaperçue auprès de la presse italienne qui abonde de commentaires indignés. Ainsi, le site Romatoday la qualifie d’«erreur impardonnable» et le quotidien Il Giornale de «gaffe sensationnelle» et d’«erreur étonnante».

Elle était encore plus embarrassante étant donné que la vidéo complète, plus longue que l’extrait partagé par l’édile, était initialement présente sur le site de la fédération italienne de golf, selon la presse italienne.

«Une erreur que même un enfant d’école primaire ne ferait pas, le symbole de Rome confondu avec un amphithéâtre romain qui orne une ville du sud de la France», a pour sa part déclaré Luciano Nobili, député d'Italia Viva, parti fondé par Matteo Renzi, cité par Romatoday.

«Une personne qui, après cinq ans à la mairie, ne reconnaît même pas le Colisée, peut-elle présenter une nouvelle demande à la direction de Rome? Non», a déclaré au Corriere della Sera Andrea Casu, secrétaire du Parti démocrate, cité par leggo.it.

L’erreur réparée?

La vidéo, qui présentait plusieurs autres monuments de Rome, a finalement été modifiée et le plan des arènes de Nîmes a été remplacé par l'une des nombreuses cathédrales de la capitale italienne. Trop tard semble-t-il.

Construites environ deux ans après le Colisée, les arènes de Nîmes sont considérées comme l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde.