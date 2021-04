Nucléaire iranien: «les USA ne peuvent pas se permettre que l’Iran reste dans le camp chinois»

Washington et Téhéran veulent-ils s’entendre sur le nucléaire iranien? Malgré les tensions entre l’Iran et Israël, les pourparlers de Vienne se poursuivent. L’avocat franco-iranien Ardavan Amir-Aslani juge que les États-Unis et l’Iran parviendront à un accord satisfaisant. Mais peu de chance qu’il soit promulgué avant les élections iraniennes.