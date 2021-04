Pfizer prépare une version «été» de son vaccin anti-Covid

Présentant un gros désavantage par rapport à ses concurrents car devant être stocké à très basse température, un vaccin de Pfizer plus facile à conserver verra bientôt le jour. Selon le PDG, cette version «été» pourra être stockée de deux à trois mois en réfrigérateur et de deux à huit degrés à l’instar de nombreux autres médicaments.

Le laboratoire Pfizer a annoncé préparer une version de son vaccin anti-Covid qui pourra être conservée de deux à trois mois en réfrigérateur classique, soit de deux à huit degrés. Un pas important vers la facilitation de son utilisation face à de nombreux autres qui ne nécessitent pas des conditions si exigeantes.

«Nous travaillons à une autre formule, très améliorée, où le vaccin serait fourni déjà dilué, prêt à l'emploi. Il pourrait être stocké deux à trois mois en réfrigérateur, de deux à huit degrés, en plus de deux-trois mois en congélateur classique. Nous pensons pouvoir en disposer cet été», a expliqué le 23 avril à l’AFP Albert Bourla, le patron de la société.

En outre, Pfizer envisage de «prolonger sa durée de réfrigération pendant laquelle vous pouvez le retirer d’un congélateur à -70 degrés et le placer dans un congélateur "classique" à -20 degrés».

«La durée est actuellement de deux semaines, mais nous étudions les données pour voir si on peut l’étendre à un mois sous réserve d’un feu vert réglementaire», a ajouté le laboratoire.

Les températures de stockage d’autres vaccins

Cette nouvelle version le rendra plus facile à transporter et à utiliser. Les conditions de stockage strictes du vaccin de Pfizer, efficace à 95%, présentent certains inconvénients logistiques face à ses concurrents.

Contrairement à celui de Pfizer, le Moderna, dont l’efficacité s’élève à 94%, ne nécessite pas d'être stocké à des températures aussi basses. Il peut être conservé dans un réfrigérateur normal entre 2°C et 8°C pendant un maximum de 30 jours et jusqu’à six mois à -20°C.

Idem pour le vaccin d’AstraZeneca, efficace à 67%, qui peut être conservé jusqu'à six mois dans des réfrigérateurs conventionnels à des températures de +2 à +8°C.

Quant au vaccin russe Spoutnik V, développé par le Centre Gamaleïa, il peut être conservé à des températures comprises entre +2 et +8°C. Cela permet de faciliter la distribution du médicament, efficace à 91,4%, sur le marché international et sa livraison dans les zones difficiles d’accès, y compris dans les pays tropicaux.