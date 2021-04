L'armée israélienne abat un drone venu du Liban

L'armée israélienne a annoncé avoir détruit un drone venu du Liban après avoir surveillé ses déplacements et repéré les restes d’un autre appareil qu'elle avait abattu il y a quelques semaines.

Un drone du mouvement Hezbollah venu du Liban a été abattu et les débris d’un autre, détruit il y a quelques semaines, ont été localisés, a annoncé ce mardi 27 avril l'armée israélienne.

Nos troupes ont abattu un drone du Hezbollah qui est passé à travers le Liban vers Israël. Nous avons localisé et abattu un autre drone du Hezbollah il y a quelques semaines. 🎯



Nous continuerons d’opérer contre la tentative de violation de la souveraineté israélienne. — Tsahal (@Tsahal_IDF) April 27, 2021

«Il y a quelque temps, l'armée de défense d’Israël a abattu un drone qui arrivait du Liban [...] dans la partie Est de la Ligne bleue [la ligne de démarcation entre les deux pays tracée en 2000, qui doit son nom à la couleur des Casques bleus de l'Onu, ndlr]. Les forces israéliennes ont surveillé le drone tout au long de l'incident», indique le message.

Le 21 avril, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, avait prévenu le Hezbollah que toute tentative d’agir contre l’État hébreu aurait «de lourdes conséquences». Il avait fait cette déclaration sur fond de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah. Tel Aviv accuse ce mouvement basé au Liban d’envoyer 150.000 missiles et roquettes dans les quartiers résidentiels pour viser des citoyens israéliens. Le dernier conflit armé entre l’État hébreu et le Hezbollah, baptisé «guerre des 33-Jours», date de 2006.

Début février, un drone de renseignement israélien avait été la cible de tirs dans le ciel libanais, sans être touché, selon l’armée israélienne.