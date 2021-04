Entretien Poutine-Modi: la production du Spoutnik V en Inde prévue pour mai

La production du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V débutera en Inde en mai, a déclaré ce mercredi 28 avril le service de presse du Kremlin à l’issue d’un entretien téléphonique entre le Président Vladimir Poutine et le Premier ministre indien, Narendra Modi.

«Les chefs d’État ont salué l’enregistrement du vaccin russe Spoutnik V en Inde et ont noté son efficacité et son innocuité. Ils se sont félicités de l’accord conclu par le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI) avec des sociétés indiennes sur la production de 850 millions de doses du Spoutnik V. La production commencera en mai prochain», indique le Kremlin dans un communiqué.

Spoutnik V, troisième vaccin enregistré en Inde

Le régulateur national indien a approuvé l’utilisation du Spoutnik V le 12 avril dernier. La préparation du Centre Gamaleïa de Moscou est ainsi le troisième vaccin ayant reçu le feu vert de l’Inde.

Pour l’instant, les médecins indiens immunisent la population avec les vaccins Covaxin de la société indienne Bharat Biotech et Covishield, un équivalent du Vaxzevria d’AstraZeneca, qui est produit par Verity Pharmaceuticals et le Serum Institute of India (SII) en collaboration avec AstraZeneca.

La Russie livre équipements et médicaments

Selon la chaîne de télévision NDTV, le système de santé indien fait face à une pénurie de vaccins et de médicaments. Commentant l’entretien de MM.Poutine et Modi, le service de presse du Kremlin a annoncé que la Russie enverrait plus de 22 tonnes d’équipements et médicaments en Inde dès ce 28 avril:

«Plus de 22 tonnes de matériels requis seront livrés en Inde dès aujourd’hui par des vols du ministère russe des Situations d’urgence. L’Inde recevra 20 systèmes de production d'oxygène, 75 respirateurs artificiels, 150 moniteurs médicaux et 200.000 colis de médicaments.»

Selon le ministère des Situations d’urgence, le premier des deux avions Iliouchine Il-76 transportant une aide humanitaire urgente a déjà décollé à destination de l’Inde. La France a aussi récemment annoncé que des respirateurs seraient livrés à l’Inde.

Épidémie de Covid-19 en Inde

Depuis le 12 avril, l’Inde se situe de nouveau au deuxième rang mondial parmi les pays ayant signalé le plus de cas de Covid-19. Le 27 avril, ce pays a enregistré 360.960 nouvelles contaminations, un nouveau record mondial en une journée.

Selon un récent bilan du ministère de la Santé, plus de 17,9 millions de personnes ont contracté le Covid-19 dans le pays. Plus de 14,8 millions de personnes se sont rétablies, 201.000 personnes sont décédées de la maladie et de comorbidités.

Le nombre de cas est en hausse constante depuis la mi-février. À l’heure actuelle, près de 3 millions de personnes suivent un traitement contre le Covid-19 en Inde.