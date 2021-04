Lobbying saoudien en France: comment le royaume de la com’ tire les ficelles

Alors que la guerre au Yémen s’éternise et que les entorses aux droits de l’Homme se multiplient, l’image de l’Arabie saoudite semble bien lisse en France. Pierre Conesa, spécialiste du royaume, s’attaque aux lobbies pro-saoudiens dont l’influence se fait autant sentir sur des personnalités politiques que des hommes d’affaires ou des journalistes.

Comment expliquer que l’Arabie saoudite fasse davantage l’actualité par son possible rachat de l’Olympique de Marseille que par la guerre au Yémen?

Pourtant, les morts s’accumulent dans ce pays ravagé par plus de six années de conflit et où Riyad mène la coalition contre les rebelles houthis.

La faute au travail de lobbying du royaume saoudien, explique Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire. Dans un nouvel ouvrage intitulé Le Lobby saoudien en France : Comment vendre un pays invendable (Éd. Denoël, 2021), Pierre Conesa dévoile comment Riyad fait appel à de nombreuses entreprises de relations publiques pour améliorer son image. Des actions qui touchent aussi bien des politiques et des hommes d’affaires que l’élite musulmane en France. L’activité n’a cependant absolument rien d’illégal, comme le précise ce spécialiste de l’Arabie saoudite dans ce nouvel entretien de Lignes Rouges.