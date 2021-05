Erdogan parviendra-t-il à se réconcilier avec le «tyran» al-Sissi?

Un rapprochement entre la Turquie et l’Égypte est-il possible?

Ce mercredi 5 et ce jeudi 6 mai, le Vice-ministre des Affaires étrangères turc rencontre son homologue égyptien au Caire. Un événement dans les relations turco-égyptiennes qui étaient au plus bas depuis la prise de pouvoir du maréchal al-Sissi et la destitution de Mohammed Morsi, membre de la confrérie des Frères musulmans*. Recep Tayyip Erdogan, proche de cette organisation, avait dénoncé en 2013 un «coup d’État» en Égypte. Il qualifiait même son homologue égyptien de «tyran».

Depuis, Ankara et Le Caire n’ont cessé de s’opposer. Notamment sur le terrain libyen et en Méditerranée orientale. Mais, en 2021, les tensions sont redescendues d’un cran. Alors existe-t-il suffisamment d’intérêts communs pour voir se rapprocher les deux ennemis?

Plus d’informations dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges.

* Organisation terroriste interdite en Russie.