Flambée de Covid-19 aux Seychelles où 85% de la population est vaccinée

Des restrictions sanitaires ont été rétablies aux Seychelles après la montée du nombre de nouveaux cas de Covid-19 et ce, malgré le fait que ces îles ont l’un des taux de vaccination les plus élevés du monde.

Une nouvelle flambée de Covid-19 a été enregistrée aux Seychelles, a annoncé le commissaire à la Santé publique des Seychelles, le docteur Jude Gedeon, lors d’une conférence de presse.

«On assiste à une tendance à la montée des nouveaux cas. Nous ne savons pas combien cela peut durer, mais cela dépendra des mesures que nous allons prendre et du respect des nouvelles mesures», a indiqué M.Gedeon.

Selon Seychelles News Agency, 497 nouveaux cas ont été recensés entre le 29 avril et le 1er mai. Au 3 mai, le nombre de personnes touchées se chiffrait à 1.068, dont 84% sont des Seychellois et 16% des étrangers.

Réintroduction de restrictions sanitaires jusqu’au 24 mai

Les autorités ont rétabli le couvre-feu à 23h00, refermé les écoles, magasins, bars et casinos et ont interdit les conférences et manifestations de masse.

Cette décision a été prise six semaines après celle d’annuler les certificats de vaccination et la quarantaine obligatoire pour les touristes étrangers qui ne doivent présenter que les résultats d’un test PCR réalisé avant leur voyage.

Selon M.Gedeon, pour l’instant, les nouvelles restrictions sanitaires sont actuellement prévues pour durer jusqu’au 24 mai mais les autorités peuvent les prolonger en fonction de la situation.

Un taux de vaccination très élevé

Les Seychelles -115 îles situées dans l'ouest de l’océan Indien- sont l’un des pays ayant un taux de vaccination le plus élevé avec 59.600 des 97.000 habitants, soit 85% de la population, qui ont reçu les deux doses d’un vaccin.

Parmi les patients actuels, 65% n’ont pas reçu de vaccin ou se sont fait administrer une seule dose, alors que les autres ont été complètement vaccinés.

Le 10 janvier, les Seychelles sont devenues le premier pays d'Afrique à lancer une campagne de vaccination -en utilisant le vaccin chinois de Sinopharm-, rappelle Seychelles News Agency.