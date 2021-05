Nouveaux embrasements avec les Palestiniens: déjà une défaite pour l’image d’Israël?

Le nombre de morts et de blessés s’accumule en Israël et dans les territoires palestiniens, notamment à Gaza depuis que le Hamas et le Jihad islamique sont intervenus dans les affrontements de Jérusalem. Un nouveau conflit qui semble avoir peu à peu dégénéré.

En effet, avant les frappes de drones et les tirs de missiles, avant les lancements de pierres et les tirs de grenades étourdissantes ou fumigènes, les revendications et les provocations ont été crescendo. Une situation qui a profité aux extrêmes et qui n’a en rien été contrôlée par Tel-Aviv, trop occupé par une nouvelle crise de représentations politiques depuis les élections législatives de mars dernier.

Comment la communauté internationale réagit-elle? La période des récents accords de paix avec Israël est-elle déjà de l’histoire ancienne? Réponses dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges.