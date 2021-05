Ils creusent un tunnel pour s’évader d’un camp de migrants en Australie

Un long tunnel a été retrouvé dans un centre d’hébergement pour migrants de Yongah Hill, à une centaine de kilomètres à l’est de Perth, en Australie-Occidentale, a annoncé la Force frontalière australienne (ABF) à la chaîne de télévision ABC Australia.

«La Force frontalière australienne peut confirmer qu’une tentative présumée d’évasion a été déjouée après la découverte d’un trou creusé au Centre d’hébergement des migrants de Yongah Hill», a indiqué un représentant de l’ABF.

Selon lui, personne n’a réussi à s’évader. Un certain nombre de détenus ont été transférés dans une autre section de l'établissement.

Tiroirs, pièces de frigo et taies d’oreiller utilisés comme outils

La chaîne ABC précise que le tunnel mesurait jusqu'à 20 mètres de long et avait été creusé sous la chambre d’un détenu polonais, âgé d'une quarantaine d'années, à l'aide d'outils de fortune.

Son élaboration aurait pris plusieurs mois.

«Il se trouvait à une profondeur de quelque trois mètres […] et avait déjà passé les deux barrières intérieures. Il ne restait que cinq mètres pour franchir la barrière extérieure», d’après Ian Rintoul, un représentant de l’ONG Refugee Action Coalition.

D’après la chaîne CNN, les détenus utilisaient tous les outils qu'ils pouvaient trouver, dont des parties d'un réfrigérateur et un tiroir en bois, creusant le sol à la lumière de leurs téléphones portables et de bougies et retirant la terre avec des taies d’oreiller.

Le centre hébergerait principalement des demandeurs d’asile

Selon le gouvernement australien, au 28 février, le centre de Yongah Hill hébergeait 315 personnes dont la plupart avaient vu leur visa annuler en vertu de l'article 501 de la loi sur les migrations. Cet article permet au gouvernement de révoquer les visas pour des raisons de moralité, notamment si les titulaires de visa ont commis un crime grave.

Plus de la moitié des personnes se trouvant au centre sont des demandeurs d’asile, d’après ABC qui affirme que le centre accueille actuellement environ 350 personnes.

En 2013, plusieurs ressortissants vietnamiens sont parvenus à quitter illégalement l’établissement en escaladant la clôture, rappelle la chaîne ABC.