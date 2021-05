Tensions Israël-Gaza: des manifestations de soutien à la Palestine dans le monde – vidéos

Des rassemblements en solidarité avec les Palestiniens se multiplient dans le monde alors que la tension monte entre Israël et la Palestine, avec des tirs de centaines de roquettes visant Israël et des raids aériens de l’armée israéliennes contre la bande de Gaza.

Europe

En France, des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Toulouse les 11 et 12 mai.

Rassemblement à Toulouse en soutien à la Palestine !#PalestineWillBeFree pic.twitter.com/MPCMlCgiF0 — Alberta (@Alberta_Nur) May 11, 2021

Aujourd'hui rassemblés à Toulouse avec les @FIjeunes31 en solidarité du peuple palestinien ! La France doit condamner les opérations israéliennes en cours. Sans justice, pas de paix !#SaveSheikhJarrah #Palestine pic.twitter.com/nNsN6lSEfr — Tomas Kebbati (@Tomas_kbti) May 11, 2021

​Les manifestants tenant un drapeau palestinien géant et des pancartes «Palestine vaincra» et «Boycott Israël» se sont rassemblés ce mercredi 12 mai au centre de la ville.

​Au Royaume-Uni, des marches initiées par le Forum palestinien en Grande-Bretagne et d’autres groupes se sont notamment tenues le 12 mai à Londres, Manchester, Birmingham et Bradford. Les manifestants tenant des pancartes et agitant des drapeaux palestiniens ont appelé le gouvernement britannique à condamner la «violence contre les Palestiniens» et à «prendre des mesures» contre Israël.

Honoured to speak at rally in support of the Palestinian people alongside trade unionists, Jewish activists, BLM speakers & Palestinians themselves. I ended up being the warm up act for some bearded geezer whose presence elicited chants of ‘Free Palestine’ & ‘ohh Jeremy Corbyn’ pic.twitter.com/t7fc46rfjE — asad rehman (@chilledasad100) May 12, 2021

​En même temps, des contre-manifestants pro-israéliens se sont aussi réunis non loin de la résidence du Premier ministre à Londres. Ces manifestations, encadrées par une forte présence policière, ont été marquée par des affrontements avec les forces de l’ordre, selon les médias.

Afrique

En Afrique du Sud, plusieurs centaines de personnes réunies au Cap et brandissant des drapeaux palestiniens ont réclamé le 11 mai la «Fin de l’occupation illégale de la Palestine» et ont scandé «À bas Israël».

Today, @sabdscoalition hosted a picket outside the Israeli Trade Office in Sandton, Johannesburg.



The picket sought to raise awareness around the brutality inflicted upon Palestinians by Israeli police officers and the IDF and the land theft currently underway in Sheikh Jarrah. pic.twitter.com/h8GhUeo1zo — Wits Palestine Solidarity Committee (@PSC_Wits) May 11, 2021

​Un autre rassemblement s’est tenu à Sandton, une banlieue de Johannesburg.

Amérique

Aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes ont manifesté en soutien aux Palestiniens à New York, Washington et Los Angeles.

​Les manifestants scandant «Gaza attaqué» et «Libérer la Palestine» ont marché vers Times Square et bloqué la 42e Rue.

​Une manifestation pro-israélienne s’est tenue le même jour à New York. La police est intervenue pour séparer les deux parties et a arrêté plusieurs personnes.

Asie

Il y a également eu des rassemblements de soutien à la Palestine dans les villes pakistanaises de Lahore et Karachi, ainsi qu’à Istanbul.

Free Palestine rally Lqhore.. we condemn zionist terrorism on Palestinians ans demand immediate end to violence from both sides especially state entrenched violence by Israel pic.twitter.com/9edk20l1ti — Irfan Mufti (@IrfanMufti1) May 12, 2021

​Une action de protestation contre les raids aériens israéliens sur la bande de Gaza s’est tenue le 11 mai à Jakarta, est-il possible d’en déduire d’après des images publiées sur les réseaux sociaux.

A protester holds Palestinian flags during a pro-Palestinian rally against Israel's attack on Palestine outside the U.S. Embassy in Jakarta, Indonesia, on May 12, 2021. pic.twitter.com/Got44LwAR4 — Garry Lotulung (@merantauuu) May 12, 2021

​Selon des annonces publiées sur les réseaux sociaux, d’autres rassemblements sont prévues pour les 15 mai et 22 mai prochains à Londres, Cardiff, ou encore à Dublin, Sydney, New York et Chicago. En France, des manifestations devraient avoir lieu le 15 mai à Paris, Brest, Lyon, Metz, Montpellier, Marseille, Nîmes, Saint-Étienne, Strasbourg et Toulouse.

Montée de tension au Proche-Orient

La situation à la frontière entre Israël et la bande de Gaza s'est fortement aggravée le 10 mai au soir. Des groupes palestiniens ont déjà tiré plus de 1.000 roquettes depuis Gaza vers Israël. Côté israélien, les tirs de roquettes ont fait sept morts, dont une Indienne qui travaillait comme infirmière, et plus de 200 blessés. Les sirènes se déclenchent régulièrement dans les villes situées non loin de l’enclave palestinienne.

L’armée israélienne ne cesse de porter des frappes contre la bande de Gaza. Ces raids ont fait 56 morts en deux jours, dont 14 enfants et cinq femmes, et plus de 330 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.