Face aux tirs du Hamas, Tsahal déploie 9.000 réservistes

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a approuvé la mobilisation urgente de 9.000 réservistes supplémentaires alors que le mouvement palestinien Hamas continue de lancer des roquettes contre le territoire israélien.

Selon le service de presse du ministère, une telle décision est dictée par «les besoins opérationnels après évaluation de la situation en matière de sécurité».

Tsahal avait précédemment recruté 5.000 réservistes, alors que les forces de l'ordre avaient de leur côté mobilisé huit compagnies de réservistes de la police des frontières.

Une opération terrestre en préparation

Le 12 mai, M.Gantz avait déclaré qu’Israël continuerait de frapper les cibles des radicaux palestiniens jusqu'à l’établissement d’un silence complet. En outre, le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, avait annoncé une opération terrestre imminente dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, avait souligné que le Hamas et le Jihad islamique* paieraient un prix élevé pour leur comportement belliqueux.

Montée des tensions entre Israël et le Hamas

La situation à la frontière entre Israël et l'enclave palestinienne s'est fortement aggravée le 10 mai. Des attaques à la roquette incessantes ont fait six morts et plus de 200 blessés en Israël.

Les frappes de riposte menées par Tsahal contre la bande de Gaza ont tué plusieurs militants palestiniens, y compris des chefs de guerre. Selon le ministère palestinien de la Santé, 87 personnes ont péri dans les attaques israéliennes.

La communauté internationale appelle les parties à faire preuve de retenue. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la situation dans la région pourrait se tenir très prochainement.

*Organisation terroriste interdite en Russie