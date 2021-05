Les actes antisémites ont explosé aux USA, avec des chasses à l’homme en pleine ville – vidéos choc

Ces derniers jours, sur fond d’escalade des tensions entre Israël et le Hamas, les crimes haineux contre les juifs se sont multipliés aux États-Unis. Jeudi, plusieurs de ces cas ont eu lieu à New York. Une personne a notamment été blessée suite à un tir de feu d’artifice.

Une augmentation importante des actes antisémites aux États-Unis a été observée à la fois en ligne et sur le terrain pendant l’escalade des tensions entre Israël et le Hamas, laquelle a entrainé de grandes manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes à travers le pays, écrit le Times of Israel qui cite l'Anti-Defamation League (ADL).

Notamment, l'ADL parlait jeudi 20 mai de 193 incidents antisémites ayant eu lieu cette semaine contre 131 la semaine précédente.

Ainsi, jeudi, avant qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ne soit signé, plusieurs actes antisémites se sont produits à New York, comme en témoignent des vidéos mises en ligne sur Twitter. Le quotidien écrit que ces épisodes ont eu lieu en marge de manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes à New-York.

Un de ces cas a eu lieu dans le Diamond District, situé sur la 47e rue à Manhattan, où se trouvent de nombreuses entreprises juives. Une vidéo montre un groupe d'hommes portant les couleurs du drapeau palestinien crier «p***in de sioniste» et lancer d’autres insultes du même type. Au début de cette séquence, quelqu'un semble allongé sur le sol.

Earlier this afternoon on 47th St (the Diamond District), Palestinians attacking Jews pic.twitter.com/aJaJztdGyx — Daniel Rubin (@DanielYRubin) May 20, 2021

​Une autre brève vidéo dans la même rue montre quelqu’un tirer un feu d’artifice sur d’autres personnes. La chronologie des deux vidéos n'est pas claire. Le compte Twitter Reagan Battalion affirme que les victimes sont des juifs américains.

Le NYPD a déclaré à la Jewish Telegraphic Agency que deux feux d'artifice avaient été tirés depuis une voiture et qu'une personne présentait une légère brûlure.

Breaking: Palestinian protestors throw explosive device at Jewish Americans working at New York’s diamond district in Manhattan. pic.twitter.com/9iyQBwUac9 — Reagan Battalion (@ReaganBattalion) May 21, 2021

​La troisième vidéo montre plusieurs manifestants pro-palestiniens attaquer des visiteurs apparemment de nationalité juive dans un restaurant. Au cours de la séquence, ils ne cessent de proférer des injures et de leur cracher dessus.

The attacks on Jews continue.



Pro-Palestinian protestors throw a bottle and spit on Jews eating in New York.#EndJewHate #Antisemitism



pic.twitter.com/qIhjWU7ocZ — Ari Ingel (@OGAride) May 21, 2021

​Le compte Reagan Battalion publie également une vidéo présentant un homme allongé à terre et en train d’être battu par plusieurs personnes. «Juif violemment attaqué et battu par des manifestants pro-palestiniens dans les rues de New York», indique le texte qui accompagne la vidéo.

NYC 2021 or Nazi Germany 1935?



Jew being viciously attacked and beaten by pro-Palestinian protesters on the streets of New York City.



His crime: He is Jewish.



CC: @aoc @chuckschumer @BilldeBlasio @NYGovCuomo



pic.twitter.com/Lq3zs9sxhK — Reagan Battalion (@ReaganBattalion) May 21, 2021

​La haine contre les juifs s’intensifie aux États-Unis

Contacté par le Times of Israel, le consulat israélien à New York a déclaré vendredi que «les manifestations étaient plus importantes», «plus toxiques» et «plus violentes» que la semaine précédente et a pointé «un lien direct» entre les déclarations du Hamas à l’encontre d’Israël et les slogans des manifestants qui mettent en question «la légitimité d’Israël en tant qu’État juif».