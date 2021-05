Le procureur convoque un grand jury dans l'enquête pénale sur Trump

«Le panel a été convoqué récemment et siégera trois jours par semaine pendant six mois», a déclaré le journal, citant deux personnes, préférant rester anonymes, au fait du dossier.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, enquête depuis plus de deux ans sur les relations d'affaires de Donald Trump avant sa présidence.

Le bureau du procureur a déclaré dans des documents judiciaires qu'il enquêtait sur «une conduite criminelle probablement étendue et prolongée» au sein de la Trump Organization, y compris sur une possible fraude fiscale et à l'assurance et la falsification de documents commerciaux.

Un porte-parole de Cyrus Vance, Danny Frost, a refusé de commenter le rapport du Washington Post.