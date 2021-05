Trois arrestations dans l'enquête sur la chute d'un téléphérique en Italie

Dimanche, la télécabine qui relie la ville de Stresa, sur les rives du lac Majeur, au mont Mottarone a chuté lors de l'ascension. Tous les passagers ont été tués, à l'exception d'un garçon israélien de cinq ans.

Le propriétaire de la société Ferrovie del Mottarone, exploitant du téléphérique, a été arrêté ainsi que son directeur et le responsable opérationnel du téléphérique, a déclaré un responsable des carabiniers.

Les trois hommes ont désactivé à l'aide d'une fourche le système de freinage d'urgence pour éviter son déclenchement à répétition, en raison d'anomalies dans le système, a précisé la police.

Dimanche, faute de freinage d'urgence, la cabine a touché un pylône avant de se décrocher. Elle a roulé sur le sol et a heurté des arbres.

Ferrovie del Mottarone n'était pas disponible pour commenter ces informations.

Le téléphérique avait été l'objet d'importants travaux de maintenance entre 2014 et 2016, et des contrôles avaient été menés en 2017 et à nouveau l'an dernier par des techniciens spécialisés.