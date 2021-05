L’UE promettrait trois milliards d’euros d’aide à la Biélorussie contre un changement de pouvoir

La Commission européenne aurait développé un plan d’aide économique à la Biélorussie d’au moins trois milliards d’euros en cas de démocratisation, donc un changement de Président. La mise au point de ce plan a été annoncée par des représentants de l’ancienne candidate à la présidence biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa.

Le document dont le média russe RBC a pris connaissance et dont l’authenticité a été confirmée par deux sources au sein de l’opposition biélorusse a été présenté à cette dernière par Maciej Popowski, directeur général du département de la Politique de voisinage de la Commission européenne.

Ce que proposerait l’Europe

Selon RBC, le plan prévoit un soutien financier des réformes politiques et économiques avec la participation du Fonds monétaire international, de la Banque européenne d’investissement, de la Banque mondiale et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

«Dès que la Biélorussie s’engage dans la voie démocratique, l’UE lui accorde à titre prioritaire un soutien immédiat à long terme», pour la réformer et rendre ses institutions plus démocratiques, indique le document.

Le média stipule que le plan comprend trois volets majeurs: des investissements financiers dans le rétablissement de l’économie, des réformes structurelles et une hausse de la compétitivité, des investissements dans les infrastructures et la transformation écologique et numérique

Le renforcement des rapports politiques serait également au programme. Dans une perspective à long terme, le plan prévoit la conclusion d’un nouvel accord entre l’UE et la Biélorussie. Le document indique que dès que le pays se transformera politiquement, l’UE sera prête à proposer un accord bilatéral cadre renforçant les relations entre les deux parties.

Situation politique en Biélorussie

Depuis l’élection présidentielle du 9 août 2020, la situation en Biélorussie reste instable. Selon la Commission électorale centrale, Alexandre Loukachenko a remporté le vote avec 80,1% des voix, mais l'opposition conteste ces chiffres. Des manifestations ont éclaté, réprimées par les forces de l’ordre.

Les résultats officiels n’ont pas été reconnus non plus par l’UE. La candidate de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa s’est déclarée gagnante et a demandé qu’Alexandre Loukachenko cède les commandes du pays.

Atterrissage forcé d’un avion de Ryanair

La situation autour de la Biélorussie s’est envenimée après que le 23 mai un vol de Ryanair, reliant Athènes à Vilnius, en Lituanie, a effectué un atterrissage d’urgence à Minsk suite à une alerte à la bombe, vraisemblablement fausse.

À bord de l’appareil se trouvait un opposant biélorusse, accusé par les autorités d’«extrémisme». Il a été interpellé. L’UE demande une investigation internationale.

Jean-Yves Le Drian a déclaré via Twitter que le détournement de ce vol était inacceptable et qu’une réponse ferme et unie des Européens était indispensable.

S’exprimant deux jours plus tard devant l’Assemblée nationale, il a fait part de la solidarité de la France avec l’opposition biélorusse et a déclaré que Paris ne reconnaîtrait jamais l’élection d’Alexandre Loukachenko.

La diplomatie russe a publié un communiqué en lien avec l’atterrissage d’urgence en demandant aux partenaires occidentaux d’«évaluer la situation d’une manière lucide et sans émotion en se basant sur les informations disponibles et en coordination avec les autorités aériennes biélorusses qui font preuve d’ouverture».