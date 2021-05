Élection présidentielle en Iran: le Conseil des gardiens a-t-il placé un conservateur pour préparer l’après-Khamenei?

Ebrahim Raïssi a toutes les chances de remporter le scrutin présidentiel. Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, considère que la décision du Conseil des gardiens de la Constitution, validée par le Guide suprême ce 27 mai, de rejeter de la course de grands favoris plus modérés permet de laisser le champ libre au plus conservateur des candidats.