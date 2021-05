Les États-Unis consacreront deux milliards à la lutte contre la violence par arme à feu

Le projet de budget des États-Unis pour 2022 prévoit l’octroi de plus de deux milliards de dollars aux programmes visant à endiguer la violence par arme à feu dans le pays.

Afin de lutter contre l’«épidémie de violence armée» aux États-Unis, le Président Joe Biden veut y consacrer 2,1 milliards de dollars (près de 1,7 milliards d’euros) du budget 2022, indique la Maison-Blanche sur son site officiel.

«Ces fonds serviront à soutenir et à perfectionner les programmes de vérification des données des candidats à l’achat d’armes de feu, ainsi qu’à promouvoir l’adoption de lois réglementant la délivrance de permis pour armes à feu», constate la présidence américaine.

Auparavant, le dirigeant américain avait qualifié d’«embarras national» la situation en matière de contrôle d’armes dans le pays.

Un budget de 6.000 milliards de dollars

Le projet de budget pour 2022 proposé par Joe Biden prévoit des dépenses de 6.000 milliards de dollars, ce qui ferait gonfler la dette publique du pays à un niveau inédit.

Dans un message adressé au Congrès, auquel il appartient d’approuver ou non le projet, M.Biden a appelé à «saisir le moment pour réinventer et reconstruire une nouvelle économie des États-Unis qui investit dans la promesse et le potentiel de chaque Américain».

Dans le détail, le Président entend augmenter considérablement les investissements dans l’éducation, la santé, et les infrastructures. Le budget consacré à la défense n’augmente que légèrement, à hauteur de 756 milliards de dollars.

Fusillades régulières

Le débat sur la prolifération des armes à feu aux États-Unis ne cesse d’être alimenté par les fusillades meurtrières qui se produisent régulièrement dans diverses villes du pays. Dernier exemple en date: le 26 mai, un employé d’une entreprise de transports publics a tué huit personnes sur le site de la société en Californie avant de se donner la mort.

Selon le site Gun Violence Archive, depuis le début de l’année 2021, les armes à feu ont fait plus de 17.700 morts aux États-Unis, suicides inclus, et 233 fusillades ayant fait plusieurs victimes ont été recensées.