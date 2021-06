La Russie répond à l’Otan sur le renforcement de ses positions militaires dans l’Arctique

Dans l’Arctique, région riche en hydrocarbures et amenée à jouer un rôle croissant dans le commerce mondial à la faveur de la fonte des glaces, les intérêts de plusieurs pays s’opposent. Accusée par la porte-parole de l’Otan, Oana Lungescu, de renforcer ses capacités militaires de manière plus intensive encore qu’au temps de la guerre froide, la Russie a expliqué dans quel but elle restaure ses infrastructures militaires dans la région.

Dans une interview accordée à Sputnik, l’ambassadeur itinérant de la Russie auprès du Conseil de l’Arctique, Nikolaï Kortchounov, a indiqué que la Russie était motivée par le besoin «d’assurer la capacité de défense du pays».

«Les mesures prises par la Russie pour restaurer les infrastructures militaires dans l’Arctique, lesquelles avaient été presque entièrement perdues dans les années 1990, sont dues à la nécessité d’assurer la capacité de défense de notre pays dans l’Arctique, ce qui est d’une importance stratégique pour la sécurité nationale et l’économie de notre pays», a déclaré M.Kortchounov.

En effet, comme l’a précisé le diplomate, plus de 10% du PIB de la Russie et plus de 20% des exportations russes proviennent de la zone arctique. En outre, Moscou compte créer des conditions sûres pour la mise en œuvre de projets économiques à grande échelle et assurer le développement socio-économique progressif de la zone arctique.

Selon M.Kortchounov, les représentants de la Russie ont déclaré à plusieurs reprises que l’activité militaire russe dans l’Arctique ne violait aucune obligation internationale et ne constituait pas une menace pour la sécurité des autres États arctiques.

«Activité légale et légitime»

Dans un discours consacré au climat le 19 avril, le secrétaire d’État américain a accusé la Russie d’exploiter le changement climatique pour contrôler de nouveaux espaces en Arctique, région qui pourrait devenir un «nouveau théâtre de conflit»; une accusation rejetée par Moscou.

«Nous voyons des critiques sur le fait que la Russie développe son activité militaire dans l’Arctique, mais il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, notre territoire. Nous répondons de la sécurité de notre littoral», a précisé Sergueï Lavrov.

«L’activité militaire» de la Russie dans l’Arctique est «parfaitement légale et légitime», a-t-il également plaidé lors du Conseil de l’Arctique tenu fin mai en Islande.

Moscou rappelle la présence de navires de guerre américains dans l’Arctique

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait précédemment indiqué que les États-Unis augmentaient la présence de leurs navires de guerre en Arctique. Selon lui, la concurrence entre les principales puissances mondiales dans la lutte pour l’accès aux ressources et aux communications de transport complique la situation dans la région.