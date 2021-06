Une panne géante rend inaccessibles de nombreux sites, dont Amazon, Twitch et Le Monde

Amazon, Le Monde, Twitch et de multiples autres sites, dont ceux de grands médias américains et britanniques, sont touchés par une panne massive survenue ce 8 juin. Elle pourrait être associée au dysfonctionnement des services d’une entreprise américaine spécialisée en stockage en nuage, la plupart des sites en panne étant ses clients.

De multiples sites Internet, dont de grands médias comme Le Monde, la BBC, le Guardian, le Financial Times et le New York Times et des sites gouvernementaux, étaient inaccessibles ce 8 juin vers 10h00 GMT suite à une panne massive.

Le site gov.uk, qui réunit les ministères et certains services publics britanniques, indiquait par exemple «Error 503 Service Unavailable» vers 11h20, heure française. Le site de la Maison-Blanche affichait le message «Cette page ne fonctionne pas».

Le Monde l'a fait savoir sur son Twitter.

🟠 Suite à des problèmes techniques, notre site est malheureusement inaccessible pour le moment. — Le Monde (@lemondefr) June 8, 2021​

Plusieurs grandes plateformes comme Amazon, le forum Reddit, le système de paiement Paypal et le service de streaming Twitch sont aussi concernées par le dysfonctionnement.

Origine de la panne

Ces difficultés techniques pourraient être liées à l'entreprise américaine Fastly, spécialisée en stockage en nuage (Cloud), dont les réseaux de diffusion de contenus subissent une importante panne, indiquent des spécialistes cités par BFM TV.

Le site de l’entreprise précise que ses services sont inaccessibles depuis 11h58, heure française.

Sur son site, Fastly informe que la plupart des zones de couverture par ses services étaient confrontées à une «dégradation des performances». Le groupe souligne qu'il étudie «l'impact potentiel sur les performances de [ses] services CDN».

L’éventuelle implication de Fastly dans cette panne a également été évoquée par Down Detector, site spécialisé sans la détection des problèmes d'accès à Internet.

Vers 13h05, Sputnik France a constaté que la plupart des sites touchés étaient de nouveau accessibles.

Détails à suivre