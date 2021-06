La France met ses menaces à exécution et enquête sur le gouverneur de la Banque du Liban

La justice française a ouvert une enquête sur le gouverneur de la Banque du Liban. La France s’attaquerait ainsi aux intérêts de Saad Hariri, son allié traditionnel. Or, face à dix mois de carence gouvernementale, Paris s’impatiente et n’hésiterait plus à sanctionner certains dirigeants libanais, juge François el Bacha, analyste politique.