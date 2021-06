Tesla livre une nouvelle version de luxe de sa berline Model S, baptisée "Plaid"

Tesla a livré jeudi une nouvelle version de luxe, plus rapide, de sa berline Model S, baptisée "Plaid", afin de concurrencer ses rivaux tels que Porsche, Mercedes-Benz et Lucid Motors sur le marché des véhicules électriques de luxe.

"Cette voiture dépote", a déclaré Elon Musk, le directeur général de Tesla, lors d'une soirée de livraison organisée dans son usine américaine à Fremont, en Californie.

Le modèle est "plus rapide que n'importe quelle Porsche, plus sûr que n'importe quelle Volvo", a assuré Elon Musk, après avoir conduit le Model S Plaid sur une piste d'essai jusqu'à la scène.

Il a déclaré qu'il espérait produire 1.000 véhicules par semaine au cours du prochain trimestre.

En amont de l'événement, Tesla a augmenté le prix du véhicule de 10.000 dollars, le portant à 129.990 dollars (106.672 euros) contre 79.990 dollars pour une Model S classique.

Le lancement du Model S Plaid, qui a déjà été présenté en ligne, a dû faire face à un retard et à une certaine controverse concernant le volant du véhicule, rectangulaire et qui reprend le design des commandes d'un avion.

Musk a annulé une autre version de la berline, le Model S Plaid+, qui aurait eu une autonomie supérieure de 33% à celle du Model S Plaid et une technologie de batterie avancée, connue sous le nom de cellules 4680.

"Le Model S Plaid est certainement destiné à aider à réduire la migration des propriétaires actuels de Tesla", a déclaré Ed Kim, vice-président du cabinet de conseil AutoPacific.

Elon Musk estime que le Model S Plaid est la "voiture à l'accélération la plus rapide de tous les temps", passant de 97 km/h en 1,99 seconde et qui possède une autonomie estimée à 627,6 km.

Bien qu'elle n'offre que peu de changement dans le style de carrosserie, la Plaid se recharge plus rapidement aux stations Tesla, dispose d'une banquette arrière plus spacieuse et d'un système de divertissement amélioré.

Tesla n'a livré que 2.020 Model S/X au premier trimestre, contre 18.920 au trimestre précédent, pénalisé par des retards de production.